Zekeriya Öz dahil 20 hakim ve savcı hakkında zamanaşımı kaldırıldı
Aralarında FETÖ firarisi eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 20 hakim ve savcı hakkında verilen zamanaşımı kararı kaldırıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dosyayı değerlendiren İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin zamanaşımına ilişkin kararını kaldırdı.
Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre, 2008-2010 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma ve davalarda görev alan eski hakim ve savcılar hakkında verilen zamanaşımı kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.
Anayasayı ihlal ve işkence değerlendirmesi
Kararın gerekçesinde, söz konusu eylemlerin Anayasayı ihlal suçunun icrai hareketini oluşturmasının yanı sıra, mağdurlara karşı Türk Ceza Kanunu'nun 94. maddesi kapsamında "işkence" suçunu da oluşturduğu belirtildi.
Gerekçede, işkence suçu yönünden zamanaşımı hükümlerinin uygulanamayacağı ifade edildi.
Zekeriya Öz de listede
Zamanaşımı kararı kaldırılan isimler arasında eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün yanı sıra Fikret Seçen, Süleyman Pehlivan, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Ercan Şafak, Mehmet Murat Yönder ve Mehmet Murat Dalku da bulunuyor.
Listede ayrıca eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimleri Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Ömer Diken ve Sedat Sami Haşıloğlu; eski İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Metin Özçelik; eski İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Mehmet Karababa; eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimleri Davut Bedir, Ali Efendi Peksak ve Murat Üründü; eski İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi İdris Asan ile eski İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimleri Rüstem Eryılmaz ve Yakup Hakan Günay yer alıyor.
Zamanaşımı kararı itiraz üzerine kaldırıldı
Haklarında verilen zamanaşımı kararının kaldırıldığı 20 isim şöyle:
- Zekeriya Öz – Eski İstanbul Savcısı
- Fikret Seçen – Eski İstanbul Savcısı
- Süleyman Pehlivan – Eski İstanbul Savcısı
- Mehmet Ali Pekgüzel – Eski İstanbul Savcısı
- Nihat Taşkın – Eski İstanbul Savcısı
- Ercan Şafak – Eski İstanbul Savcısı
- Mehmet Murat Yönder – Eski İstanbul Savcısı
- Mehmet Murat Dalku – Eski İstanbul Savcısı
- Hasan Hüseyin Özese – Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi
- Hüsnü Çalmuk – Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi
- Metin Özçelik – Eski İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi
- Ömer Diken – Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi
- Mehmet Karababa – Eski İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi
- Sedat Sami Haşıloğlu – Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi
- Davut Bedir – Eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi
- İdris Asan – Eski İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi
- Rüstem Eryılmaz – Eski İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi
- Yakup Hakan Günay – Eski İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi
- Ali Efendi Peksak – Eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi
- Murat Üründü – Eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi