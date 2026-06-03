Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerindeki yazılı paylaşımında, Rusya’da farklı hedeflere saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Saldırıların Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin farklı birimlerince yapıldığını aktaran Zelenskiy, "Bu gece Rusya topraklarındaki önemli hedefler vuruldu" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna sınırından yaklaşık 1100 kilometre uzaklıkta St. Petersburg şehrindeki bir petrol terminali ve aynı bölgedeki Kronstadt Deniz Üssü’ne yönelik saldırılar düzenlediklerini belirtti.

Ayrıca Rusya’nın Tambov bölgesinde Ukrayna’dan yaklaşık 600 kilometre mesafede bulunan bir mühimmat deposunun hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'nın uzun menzilli saldırı planı, barışı daha da yakınlaştırmak için tam olarak gerektiği gibi uygulanıyor." yorumunda bulundu.

Zelenskiy, düzenledikleri bazı saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntü de paylaştı.

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu bu gece ülkeye 198 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Açıklamada, 189 İHA’nın imha edildiği aktarıldı.