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Zelenskiy, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalı arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.

Haber Merkezi
AA
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Zelenskiy, gece saatlerinde yayımladığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenerek Rusya-Ukrayna savaşının son gelişmelerini değerlendirdi.

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ilettiğini hatırlatan Zelenskiy "Ukraynalı kurtarıcılar, depremlerin ardından kurtarma operasyonunu desteklemek için Türkiye'ye gitti. Umarım mümkün olduğu kadar çok insanın hayatını kurtarmak mümkün olur." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamada ise, 87 kişiden oluşan deneyimli bir arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktığı duyuruldu.

Devlet Acil Servisinin görüntülü paylaşımına göre, uçak ve araçlarla yola çıkan ekiple beraber eğitimli arama köpekleri ve ekipmanları da Türkiye'ye gönderildi.

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