Zelenskiy'den Ankara'ya kritik ziyaret: Görüşmede hangi konular öne çıkacak?

Tarafların ikili ve üçlü formatta görüşmeler yapması öngörülüyor.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Rus basınına yaptığı açıklamada, Ankara'daki görüşmelerde Rus tarafının yer almayacağını söyledi. Ancak Peskov, görüşmelerden sonra bilgilendirilmeyi beklediklerini de kaydetti.

ABD devreye girer mi?

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra Rusya'nın Şubat 2022'de başlayan Ukrayna işgalini sonlandırmak için girişimlerde bulunmuş ama başarılı olamamıştı.

Ukrayna dosyasını ele alan Witkoff'u Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere beş kez Moskova'ya gönderen Trump, Putin ile 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşmüş, ancak sonuç alınamıştı.

Putin ve Trump, Ekim sonunda Budapeşte'de görüşmek üzere sözleşmişler, ancak Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirecek görüşme zemininin oluşmaması nedeniyle iptal etmişlerdi.

Washington'un bu gelişmelerin ardından yeniden devreye girmek için iştahının çok azaldığı değerlendirmeleri yapılmıştı.

Ancak Gazze'de İsrail-Hamas arasında önce ateşkes, sonra da kapsamlı çözüme doğru giden yolda önemli bir ilerleme sağlanması üzerine ABD'nin yeniden dikkatini Rusya-Ukrayna barış sürecine yoğunlaştırabileceği dile getirilmişti.

Zelenskiy'nin, Witkoff ile görüşmesinde sunacağı yeni çözüm önerileriyle ABD Başkanı Trump'ın yeniden sürece dahil olmasını amaçladığı öngörülüyor.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürecin başından bu yana barış girişimlerinde rol oynaması bu görüşme için Ankara'nın tercih edilmesinin en önemli nedeni olarak görülüyor.

Türkiye'nin ayrıca Washington'u devreye sokma konusunda Zelenskiy'e yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 10 Kasım'da ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında Witkoff ile de görüştüğü ve iki yetkilinin gündem başlıkları arasında Rusya-Ukrayna barış sürecinin de olduğu biliniyor.

Fidan: Barışa en yakın noktadayız

Fidan, Beyaz Saray'da bu konuyla ilgili yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi verirken, ABD'nin ve giderek çok daha sayıda Avrupa ülkesinin savaşın bitmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu kaydetti.