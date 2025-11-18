Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Yarın Türkiye'de toplantılar yapacağım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Fransa ziyareti sırasında mevkidaşı Emmanuel Macron ile 100 adet Rafale savaş uçağı alımı için anlaşmaya vardı. Zelenskiy, yarınki durağının ise Türkiye olacağını duyurdu.

Zelenskiy, Türkiye’de gerçekleştireceği toplantılarla ilgili olarak, “Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlıklarımızı tamamladık ve ortaklarımıza sunacağımız çözüm önerilerini geliştirdik” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin açıklaması;

"Yarın Türkiye'de toplantılar yapacağım. Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna'nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz"

