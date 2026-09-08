Zelenskiy’den üçlü görüşme açıklaması: Türkiye'de yapılabilir

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, ABD ve Rusya arasındaki bir sonraki üçlü görüşmenin Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri veya İsviçre'de yapılabileceğini söyledi.

Zelenskiy, üçlü toplantının sonbaharda gerçekleştirilmesini umduğunu belirterek Ukrayna'nın birden fazla ülkeden davet aldığını açıkladı.

Witkoff'un önerisinde "olumlu fikirler" var

ABD Başkanlık Elçisi Steve Witkoff'un barış önerisini değerlendiren Zelenskiy, planda bazı olumlu fikirlerin bulunduğunu ancak önerinin geleceğinin henüz net olmadığını ifade etti.

ABD tarafının Ukrayna'yı yeniden ziyaret etmeyi kabul ettiğini belirten Zelenskiy, ziyaretler arasında uzun süreli boşluklar oluşmasına izin verilmemesinin önemli olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, barış sürecinde taviz vermesi beklenen tek tarafın Ukrayna olmaması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Kiev yönetiminin daha önce birçok kez uzlaşma yönünde adım attığını savundu.