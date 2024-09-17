Zeliha Aksaz Şahbaz: SGK, 9,4 milyon kişiye prim borçları için mesaj göndererek ödemeleri talep etmeye başladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sağlık sigortası borcu için vatandaşlara icra takibi başlatmasını Meclis gündemine taşıdı.

Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Bulut, önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Anayasayla güvence altına alınan sağlık, bütün vatandaşlar için en temel insan hakkı. Sosyal bir devletin görevi, sağlık hakkının bütün vatandaşlar için kamusal, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir olmasını sağlamak. Vatandaş, aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin 1/3’ü üzerinde ise aylık 600,08 TL GSS primi ödeyerek aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin 1/3'ünün altında ise ücretsiz sağlık hizmeti alabilmektedir. Öğrenciler de ortaöğretim (lise) mezuniyet tarihinden itibaren iki yıl geçmemek şartıyla 20 yaşına kadar, yükseköğretim mezuniyet tarihinden itibaren iki yıl geçmemek şartıyla 25 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir. TÜİK rakamlarına göre 3 milyon 167 bin işsiz var. Gerçek işsiz sayısı ise 10 milyon 622 bin kişi. Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ve primlerini zamanında ödeyemeyip borçlu duruma düşen işsizlerin, okulunu bitirip iş bulamayan gençlerin, iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafın, çiftçinin, ev hizmetlerinde çalışan kadınların ve bakmakla yükümlü oldukları milyonlarca vatandaşın prim borcu bulunmaktadır. SGK, hiçbir güvencesi olmayan, işsiz milyonlarca kişiye sağlık sigortası borcu için icra takibine başlatmıştır. Hiçbir gelir ve güvencesi olmayan milyonlarca kişiye devlet yardım eli uzatacağına GSS prim borçları için yasal takip başlatıyor. Neresinden bakarsanız bakın vicdansızlıktır.”

CHP’li Bulut’un Bakan Göktaş’a soruları ise şöyle:

“GSS prim borcu bulunan kaç vatandaş bulunmaktadır? SGK’ye toplam borç ne kadardır? 2024 yılı itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gelir testi için başvuran vatandaş sayısı kaçtır? Gelir testine başvuran kaç vatandaşın hane içi geliri asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden azdır? Önergenin yanıtlandığı tarih itibarıyla kaç vatandaş GSS borçları nedeniyle yasal takibe alınmıştır? GSS prim borcu bulunan yükseköğretim (üniversite) mezunu kişi sayısı nedir? GSS prim borcu bulunan ortaöğretim (lise) mezunu kişi sayısı nedir? GSS borçlarının silinmesine yönelik bir çalışma yapılacak mıdır? Hiçbir geliri ve güvencesi olmayan vatandaşlara yasal takip başlatmak vicdansızlık değil midir?”

9,4 milyon kişiye mesaj

CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz da, SGK tarafından prim borçlarının ödenmesi için gönderilen mesajlar hakkında açıklama yaptı.

Şahbaz yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Hazine boşalınca ne yapacağını şaşıran AKP hükümeti, belediyelerden sonra vatandaşın cebine göz dikti. Geçmiş dönemden kalan borçları nedeniyle belediyeleri hacizle tehdit ederek kasalarını boşaltmaya zorlayan SGK, şimdi de işsiz vatandaşları hedef alarak aynı zulmü uygulamaya başlamıştır. AKP'nin ‘Sağlıkta Dönüşüm’ adı altında, sağlığı ticari bir meta haline getirip vatandaşları sağlık hizmetlerinin pazarı haline getirdiği, ‘paran kadar sağlık’ anlayışının egemen olduğu bu sürecin başından beri vatandaşımız mağdur ediliyor. 1 Ocak 2012 yılında uygulamaya konulan Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasıyla sigortası olmayan işsiz vatandaşlarımız, zorunlu olarak sisteme dâhil edilmiş, sosyal devlet ilkesi yok sayılarak ağır ekonomik yüklerle karşı karşıya bırakılmıştır. Şimdi ekonomik krizin derinleştiği, işsizliğin had safhaya ulaştığı günümüzde SGK, yaklaşık 9,4 milyon kişiye işsizlik dönemlerine ait prim borçları için mesaj göndererek ödemeleri talep etmeye başladı. Bu yetmezmiş gibi bir de borçlar ödenmediğinde e-haciz işlemlerinin başlatılacağını belirtti. Vicdanlara sığmayan bu uygulama, halkın yaşadığı zorlukları daha da artırmış, sosyal devlet anlayışını adeta yerle bir etmiştir.

"Zaten işsiz olduğu için prim borcunu ödeyemeyen vatandaşımıza bu yük niye?”

Gönderilen mesaja tepki gösteren vatandaşlarımızın sesi oluyor, halkı hiçe sayan bu politikaların karşısında duruyoruz. Borcu olduğundan bihaber vatandaşlarımız ana parayı ikiye, üçe katlayan faizlerle birlikte ağır borçlarla karşılaşınca daha ay sonunu bile getiremezken bu borcu nasıl ödeyeceğinin derdine düştü. İşsiz kaldığı süreçte sağlık hizmeti almasa dahi her ay borçlanan vatandaşlarımız, geliri olmaması nedeniyle sosyal devlet anlayışıyla destek beklerken AKP iktidarının zulmü altında eziliyor. SGK, aldığı tepkilerin ardından gündemi değiştirme çabasına girmiş olacak ki gelir testine girerek GSS uygulamasından muaf olunabileceğini açıkladı. Ancak bu, mevcut durumda işsiz olarak borç ödemesine tabi tutulan vatandaşlarımız için gerçek bir çözüm sunmuyor. Zaten işsiz olduğu için bu prim borcunu ödeyemeyen vatandaşımıza bu yük niye?

"Hacizle tehdit etmek sosyal devlet anlayışının neresinde duruyor?”

Şimdiye kadar bir bildirim ve uyarı yapılmadan, belki de vatandaşlarımızın haberi bile olmadan hanesine yazılan bu borçları bir SMS yoluyla bildirmek, ödeme talep etmek, hacizle tehdit etmek sosyal devlet anlayışının neresinde duruyor? İşsiz ve geliri olmayan vatandaşlara destek olması gerekirken AKP iktidarının uyguladığı bu acımasız ve adaletsiz politikalar sosyal devlet ilkesine tamamen aykırıdır. AKP, milyonlarca insanımızı çıkmaza sokan bu yanlışından derhal dönmeli, geçim derdine düşmüş vatandaşımızın yakasından düşmelidir. Biz, CHP olarak bu sömürüye dayalı, çarpık düzenin karşısında durmayı sürdürecek, sosyal devlet anlayışıyla halkımızın yanında olacağız. Hak temelli, ücretsiz ve erişilebilir bir sağlık sistemini hayata geçireceğiz."