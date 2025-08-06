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Zeydan Karalar bir aydır cezaevinde: Adalet ve halk iradesi galip gelecek

30 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adaletin ve halk iradesinin galip geleceğine olan inancımı koruyor, hepinize özlemle sarılıyorum" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Zeydan Karalar bir aydır cezaevinde: Adalet ve halk iradesi galip gelecek
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Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden mesaj gönderdi.

Tutuklanmasının üzerinden 30 gün geçtiğini vurgulayan Karalar, "Tam 30 gündür, doğup büyüdüğüm bu güzel şehirden uzak tutuluyorum" dedi.

Karalar’ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesaj şöyle:

“Bugün tutsak edilişimin 30. günü, halkın iradesiyle yeniden seçilmemin ise 492. günü. Üç dönemdir, mazbatamı bir onur gibi taşıyarak Adana’ma hizmet ediyorum. Ancak tam 30 gündür, doğup büyüdüğüm bu güzel şehirden uzak tutuluyorum. O gün, 'Ben halkımla kurduğum ilişkiyi biliyorum, Adana halkı beni bırakmaz' demiştim. Sağ olun, bırakmadınız… Bu destek, bu vefa, bana güç veriyor. Adaletin ve halk iradesinin galip geleceğine olan inancımı koruyor, hepinize özlemle sarılıyorum.”

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