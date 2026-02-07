Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel‘i Adana il sınırında karşıladı

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 87'ncisi Niğde'de yapıldı.

Önceki günlerde tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve vatandaşlarla bir araya gelmek için Adana'ya hareket eden Özel'i il sınırında Karalar karşıladı.