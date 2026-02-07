  1. Ekonomim
Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel‘i Adana il sınırında karşıladı

Tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla bugün Adanalılarla buluşacak. Niğde mitinginin ardından Adana'ya hareket eden Özel'i, il sınırında Karalar karşıladı.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 87'ncisi Niğde'de yapıldı.

Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel‘i Adana il sınırında karşıladı - Resim : 1Önceki günlerde tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve vatandaşlarla bir araya gelmek için Adana'ya hareket eden Özel'i il sınırında Karalar karşıladı. 

