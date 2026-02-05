Zeydan Karalar dahil 9 kişi hakkında tahliye kararı
Aziz İhsan Aktaş davasının 7'nci gününde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.
Aziz İhsan Aktaş davasının yedinci celsesi yapıldı. Silivri'deki cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davada savcı ara mütalaasını açıkladı.
Savcı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi.
Üç isme tahliye istemi
Savcı üç isim için ise adli kontrol şartıyla tahliye talep etti.
O isimler Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, İSFALT eski Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş ve Avcılar Belediyesi yetkilisi İbrahim Koçyiğit.
5’i belediye başkanı 33 tutuklu sanığın avukatları savcının tutukluluğa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını tamamladı.
9 sanık için tahliye
Savunmaların ardından mahkeme heyeti ara karar için 1 saat ara verdi.
Aranın ardından karar açıklandı. Mahkeme Zeydan Karalar'ın aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verdi.
Tahliye kararı verilen isimler şu şekilde:
Zeydan Karalar, Ali Fırat Baycan, İbrahim Koçyiğit, Mehmet Ataş, Müzeyyen Karakaş, Oktay Aktaş, Cem Alper, Mert Çelik, Halil İbrahim Çalış