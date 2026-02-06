Zeydan Karalar tahliye olduktan sonra 6 Şubat anmasına katıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tahliye olmasının hemen ardından 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü için Adana’da yapılan anma programına katıldı.

96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Arapartmanı için yapılan anmada Karalar, yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla bir araya geldi ve acılarını paylaştı.

Karalar, tahliyesinin hemen ardından sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin en karanlık, en acı günlerinden biri olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, Alpargün Apartmanı’nda hayatını kaybeden canlarımızı anmak için kıymetli aileleriyle bir araya geldik.

Büyük bir acının izlerini hâlâ yüreğimizde taşırken; Silivri’den çıkar çıkmaz bu anmaya katılmak, kaybettiklerimize ve geride kalanlara karşı taşıdığımız sorumluluğun bir gereğiydi.

Depremde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan acılı ailelerimize sabır diliyorum. Bu acıları unutmadan, depreme daha dirençli kentler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

pic.twitter.com/wFsHrjKudO — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) February 6, 2026

Zeydan Karalar yedi ay sonra tahliye oldu

200 sanıklı “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası”nda tutuklu yargılanan 5 CHP’li belediye başkanından biri olan Zeydan Karalar hakkında, davanın dün görülen duruşmasının yedinci gününde tahliye kararı çıktı.

Yedi ayı aşkın süredir cezaevinde olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, karar sonrası Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nden tahliye edildi.

Karalar’la birlikte tahliye edilen diğer isimler şöyle:

Esenyurt Belediyesi Personeli Ali Fırat Baycan

Avcılar Belediyesi İhale Alma Yetkilisi İbrahim Koçyiğit

Rıza Akpolat’ın Şoförü Mehmet Ataş

Esenyurt Belediyesi İhale Komisyonu Üyesi Müzeyyen Karakaş

İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş

Esenyurt Belediyesi Çalışanı Cem Alper Akyüz

Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Mert Çelik

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış

Mahkeme, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın ise tutukluğunun devamına karar verdi.