Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın Zeydan Karalar ile ilgili kararı şu şekilde:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan KARALAR hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/856 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

İçişleri Bakanlığı'nın Ahmet Şahin ile ilgili kararı şöyle:

"Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet ŞAHİN, "Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/742 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

Başkan vekilleri seçimle belirlenecek

Hem Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı hem de Büyükçekmece Belediye Başkanlığı vekili için yerine gelecek isimler seçimle belirlenecek.