Zeydan Karalar yanıtladı: YENİ Parti'ye katılacak mı?
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın CHP'den istifa edip YENİ Parti’ye geçeceği iddia edilmişti. Karalar, hakkındaki iddialara “Aynı yolda devam edeceğim” diyerek yanıt verdi ve CHP’de kalacağının sinyalini verdi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6’sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davada pazartesi günü karar açıklanmıştı.
Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında “rüşvet” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.
Kararın ardından, “İstinaf değerlendirmesi” tamamlanana kadar Karalar’ın görevine iade edilme ihtimali zora girerken, Karalar’ın CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye katılacağı öne sürülmüştü.
Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Karalar, CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye katılacağına yönelik iddialara yanıt verdi.
"Aynı yolda devam edeceğim"
Karalar şöyle konuştu:
"Aynı yolda devam edeceğim. İstikrarlı bir adamım. Kolay değişen biri değilim. Partimiz iyi olsun diye çalışacağız, çalışıyoruz."