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Zeydan Karalar'dan çağrı: 10 milyonluk yardımı hızlandırın

Tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gazze’ye yönelik 10 milyon TL’lik insani yardımın hızlandırılması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
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Zeydan Karalar'dan çağrı: 10 milyonluk yardımı hızlandırın
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Tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer'e seslenen Karalar "Çok değerli Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, öncelikle başarı diliyorum. Başlattığımız ve düşündüğümüz, söz verdiğimiz işleri sırayla yapacağınızdan şüphem yok. Ama bu yazıyı bunun için yazmıyorum. Her gün televizyon izlerken Gazze'nin ve Gazzeli'lerin durumunu görünce içim parçalanıyor. Sizden ricamdır. Gazze'ye gıda ve insani yardım için Meclis kararı aldığımız 10 milyonluk yardımı hızlandırın. Tabii ki devletimizin yetkilileri, Kızılay ile de görüşerek doğru yere gitmesini sağlayacak şekilde.Şimdiden teşekkürler. Tüm çalışma arkadaşlarıma sevgi ve selamlarımı iletiyorum." dedi

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