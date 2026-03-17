Zeydan Karalar'dan "göreve iade" açıklaması: Uzaklaştırılma kararı uzatıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp tutuklandı.

Karalar, geçen ay görülen davanın ilk duruşmasında ara kararla serbest bırakıldı.

Serbest kaldıktan sonra Karalar'ın göreve başlaması beklenirken İçişleri Bakanlığı'nın tersi yönde bir karar aldığı ortaya çıktı.

"Suç unsuru ortadan kalktı"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Zeydan Karalar’ın da yargılandığı davanın ikinci celsesi 22 Nisan’da başlayacak.

Karalar uzun bir sürenin ardından verdiği röportajda şunları söyledi:

“Ben savunmamı yaptım. Beni ‘irtikaptan’ tutuklamışlardı. Bizi şikayet eden ödemelerini alamadığını, bunu alabilmek için kendisinin zorladığı öne sürülmüş. Halbuki savcılık makamı o kişinin ödemelerini aldığını kendisi tespit etmiş zaten. İrtikap da olmayınca aslında suç da suç unsuru da ortadan kalkmış oluyor.”

"Adana çok şey kaybetti"

Cezaevinde 212 gün yatmasıyla Adana’nın çok şey kaybettiğini belirten Karalar şunları aktardı:

“Adanamızın esas önemli iki işi vardı. Adana ile ilgili. 65 milyon Euro hibe konuşuyorduk. Dünya Bankası’ndan deprem ile ilgili gelen para vardı. Orada kalan bir miktar paramız vardı. Biz ona bir proje yaptık. Proje beğenildi. İlgili bakanlığın genel müdürüyle de konuştuk. Tam onaylanacak aşamaya geldiğinde ben tutuklandım. Kısa süre sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki genel müdür görevden alındı.

O hibe Adana’ya gelmedi. Adana için 65 milyon Euro yaklaşık 4 milyar lira çok çok önemli bir paraydı. Yani sonuçta Adana kaybetti. Bir bakanın onayı kalmıştı. Bakanda çok şey yoktu aslında. Yani benim bildiğim kadarıyla ama artık ne olduysa 65 milyon Euro başka şehre gitti. Ben 12 yıldır belediye başkanıyım. İşleyişin tamamını en ince detayına kadar biliyorum. Başkanlığa vekalet eden arkadaşımız Allah var bu süreci de iyi yönetti. Ama 12 sene belediye başkanlığı yapan birisi gibi olmaz.”

"Bakanlık süreci uzattı"

Karalar göreve iade süreciyle ilgili ise şunları söyledi:

"9 Mart’ta İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden bir yazı geldi. Yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldığım, tutuksuz yargılamamın devam ettiği belirtiliyor, sonuçta, göreve başlamam iki ay daha uzatılmış oldu. Yazıda, niçin göreve başlatılmadığıma ilişkin bir gerekçe koymuyor. Yani ‘Şu nedenle, bu nedenle 2 ay uzaklaştırdık’ demiyor.

Bence tutukluluk gerekçesi de ortadan kalktığı için artık yazmadılar ya da başka bir düşünceyle mi yazdılar onu tam bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle 2 ay daha uzaklaştırılmış oldum. Görevimize geri dönmeyi, bu işin çözülmesi gerektiğini hem söylüyoruz hem bekliyoruz. Çünkü Adana çok kaybetti.”