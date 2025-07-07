Zeydan Karalar’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı: Bu şahsın tutukluluğundan kurtulmak için iftira attığını düşünüyorum

Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere ile aynı gün gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karalar’ın emniyet ifadesi 56 sayfadan oluştu. Halktv.com.tr’nin ulaştığı ifadeye göre, Karalar’a tek bir suçlama söz konusu. Anılan suçlamanın dayanağı ise 2014-2019’da Seyhan Belediyesi Başkanı olduğu döneme ilişkin.

Zeydan Karalar, ifadesinde hakkında ifade veren Baki Nugay’ı tanıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Baki NUGAY isimli şahsı tanıyorum. 2014 yılı dönemi öncesinde Seyhan Belediye Başkanlığı Ak Parti'de bulunuyordu. Benim Belediye Başkanı olduğum dönemde de hali hazırda Belediyenin çöp toplama ve nakil işlemlerini aynı firma olan BARKA ünvanlı firma devam ettiriyordu. Firmanın yetkilisi benim başkanlığım döneminde hali hazırda işe devam eden müteahhit Baki NUGAY idi.”

Karalar, belediye başkanı seçildikten sonra bir yetkilinin bu kişinin kendisiyle tanışmak istediğini söylediğini, bu talebi kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Ancak bu görüşmenin içeriğine dair şunları ifade etti:

“Ne bu görüşmede ne de sonrasında bu şahısla veya hiçbir müteahhit ile hak edişlerin ödenmesi ile ilgili şahsıma veya herhangi bir kuruma menfaat temin edilmesi ile ilgili bir görüşmem olmadı. Benim kişiliğim itibari ile böyle bir konuşma asla olamaz.”

Baki Nugay’ın cezaevinden çıkmak amacıyla kendisine iftira attığını düşündüğünü belirten Karalar, “Bu şahsın tutukluluğunun kurtulmak amacıyla gerçeğe dışı bir itirafı ortaya attığını düşünüyorum” dedi.

“2014-2019 arasında Sayıştay ve Mülkiye denetimlerinden geçtik, usulsüzlük tespit edilmedi”

Zeydan Karalar, 2014-2019 arasında Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığını, 2019'dan itibaren Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğünü ifade etti. Görev süresi boyunca yapılan tüm ihalelerin Sayıştay ve Mülkiye müfettişleri tarafından denetlendiğini belirten Karalar, “Bugüne kadar bu denetimlerde tespit edilmiş herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmamıştır” dedi.

HTS kayıtlarında geçen isimler soruldu

Emniyet sorgusunda Zeydan Karalar’a, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde temizlik işlerinden sorumlu Özcan Zenger’in İstanbul ve Adana üzerinden irtibatlı olduğu belirtilen Baki Nugay, Mahmut Ünal, Tekin Sönmez, Adnan Tan Dehnioğlu isimli kişiler de soruldu. Karalar bu kişilere ilişkin şunları söyledi:

“Belirttiğiniz şahıslarla bir ilgim olmamıştır, eğer gelmişler ise ne zaman ne şekilde geldiklerini bilmiyorum. Özcan ZENGER isimli şahıs Seyhan Belediye Başkanlığım döneminde adı geçen şahıslarla birlikte çalışmış ise de bilgim dahilinde değildir.”