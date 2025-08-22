Zeydan Karalar’ın görevden uzaklaştırılmasının iptali için dava açıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından alınan “geçici görevden uzaklaştırma” kararına itiraz edildi. Karalar’ın avukatı Hüseyin Ersöz, söz konusu işlemin iptali için Adana İdare Mahkemesi’ne başvurduklarını açıkladı.

Ersöz, mahkemeye sundukları dilekçede, görevden uzaklaştırma kararının hem idare hukukunun temel ilkelerine hem de Anayasa ve ilgili yasal düzenlemelere aykırı olduğunu savundu.

"Kamu yararını gözetmek yerine siyasi saiklerle alınmıştır”

Avukat Hüseyin Ersöz, kararın hukuka uygun gerekçelerle alınmadığını belirterek, “Bu işlem sebep ve konu unsurları bakımından sakattır. Kamu yararını gözetmek yerine siyasi saiklerle alınmıştır” dedi.

Ersöz, görevden uzaklaştırmanın olağanüstü bir tedbir olduğuna dikkat çekerek, seçimle işbaşına gelen belediye başkanları hakkında bu tür bir uygulamaya ancak çok ciddi, somut ve mevcut göreviyle doğrudan bağlantılı delillerin varlığı halinde başvurulabileceğini vurguladı.

"Mevcut görevle bağlantılı bulunmuyor"

Dilekçede Zeydan Karalar’a yöneltilen “icbar suretiyle irtikap” suçlamasının mesnetsiz olduğu, hukuken hiçbir delille desteklenmediği ve mevcut görevle bağlantılı bulunmadığı ifade edildi. Avukat Ersöz, “Karalar’a yöneltilen isnatlar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı göreviyle ilgili değildir. Bu iddialar, geçmişte yürüttüğü Seyhan Belediye Başkanlığı dönemine ilişkindir” ifadelerine yer verdi.