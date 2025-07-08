Zeydan Karalar'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Dört gün boyunca sağlıksız koşullarda gözaltında tutulmam hukuka ve vicdana uygun değil!

CHP'li belediyelere 5 Temmuz Cumartesi sabahı gerçekleştirilen son operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu 13 ismin savcılık sorguları devam ediyor.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için geldiği İstanbul'dan dönerken uğradığı ablasının Gebze'deki evinde gözaltına alınan Karalar ile Ankara'dan Adıyaman'a dönmek isterken gözaltına alınan Tutdere, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürülmüştü. Bu sabah sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen isimlerin savcılık sorgusu başladı.

"Hayatın olağan akışına uygun değildir"

Savcılıktaki ifade işlemi sona eren Zeydan Karalar’ın şunları söylediği öğrenildi:

“Baki Nugay'ı belediyenin müteahhidi olması nedeniyle tanırım. Tanışmak için makamıma gelmişti. Bu görüşmede iddia ettiği gibi hak edişler karşısında para talep edildiği hususu konuşulmamıştır, tamamen iftiradır. Firma önceki AK Parti döneminde ihale almış ben başkan seçildikten sonra da belediyemiz ile çalışmaya devam etmiştir.

Önceki dönemde ödemeler nasıl yapıldıysa kendi dönemimizde de aynı şekilde ödemeleri geciktirmeden yapmaya çalıştık. Hak ediş evrakları incelendiğinde ödemeleri geç alıp almadıkları görülecektir. Herhangi bir icbar söz konusu değildir.

Baki Nugay 2016 yılında ortaklıktan ayrıldığını beyan etmiş, 2019 yılında ise para verdiğini iddia etmiştir, bu husus açıkça tutarsızdır. Ortaklıktan ayrılan birinin devam eden iş kapsamında para vermesi hayatın olağan akışına ve mantığa uygun değildir.

"Baki Nugay'ın cezaevi koşullarından dolayı sağlıklı bir ifade vermediğini düşünüyorum"

Belediyemizde taşımacılık ile ilgili 2014 yılı sonunda ihaleye çıkılmıştı ancak ihale konusunu rekabetin sağlanamaması nedeniyle ihaleyi iptal etti. Daha sonra 2015 yılı başlarında yapılan ihaleyi Barka ve Albayrak ortak girişimi almıştı ancak bu ihaleyi de Kamu İhale Kurulu iptal etmiş. Arkasından KİK kararının mahkemece iptali üzerine Barka, Albayrak şirketleri ile sözleşme imzalandığını hatırlıyorum.

İhale öncesinde de firma ile bir anlaşma söz konusu değildir. Özcan Zenger temizlik işlerinden sorumluydu. Görevi gereği firma yetkilileri ile görüşmesi normaldir. Ancak dosyada belirtilen ve para verildiği iddia edilen tarihlerde firma yetkilileri ile neden görüştüğünü bilmiyorum, bu sorunun muhatabı kendisidir, aralarındaki ilişkiyi bilmem, benim kendisine bir talimatım olmamıştır.

Firma yetkililerini de bir kişiye yönlendirmişliğim yoktur. Baki Nugay'ın cezaevi koşullarından dolayı sağlıklı bir ifade vermediğini düşünüyorum. Ben yaklaşık 12 yıldır Belediye Başkanı olarak görev yapmaktayım. Hali hazırda Belediyeler Birliği Başkan Vekiliyim. Öncesinde de üst düzey görevlerim vardı.

Çağrıldığımda gelebilecek birisiyim. Hal böyle iken 4 gün boyunca sağlıksız koşullarda gözaltında tutulmam hukuka ve vicdana uygun değildir. Bu operasyonun siyasi bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum.”

Avukatlar, soruşturma dosyasının tefrik edilip Adana'ya gönderilmesini istedi

Karalar’ın avukatları ise soruşturma dasyasının tefrik edilerek Adana'ya gönderilmesini istedi. Avukatların savunmasının ise şu şekilde olduğu öğrenildi:

“Dosyada müvekkil üzerine atılı suç irtikap suçudur. Birden fazla tarihte para ödendiği iddia edilmektedir. Son ödeme yeri Adana olarak öne sürülmüştür. Zincirleme suç hükümleri dikkate alındığında fiilin işlendiği yerin son eylem yeri olduğu bu nedenle Adana ilinde işlendiğinin değerlendirilmesini talep ediyoruz.

Baki Nugay'ın şüpheli sıfatı da bulunmamaktadır. İrtikap mağduru olduğunu öne sürmüştür, dolayısıyla İstanbul ilinde yürütülen ana dosya ile müvekkile isnat edilen fiil arasında bağlantı da bulunmamaktadır. Bu nedenle dosyada müvekkil yönünden tefrik kararı verilerek Adana Cumhuriyet Başsavcılığına dosyanın gönderilmesini ve soruşturmanın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesini talep ediyoruz.

"Şahıs banka kayıtlarından yola çıkarak kurgu yapmıştır"

Müvekkil hakkında beyanda bulunan Baki Nugay'ın ifadesinde başkanla yapılan görüşmede belli bir miktar para vermeye zorlandığını iddia etmiştir ancak bunu ifadesinde somutlaştırmamıştır. Bu miktar nedir ya da hangi oranda para vermeye zorlanmıştır bunu açıklamamıştır. Böyle bir zorlamanın olabilmesi için Baki Nugay'ın firmasının ödeme alamaması veyahut ödemeler noktasında sürekli gecikmelerin yaşanması gerekmektedir.

Ancak ödeme kayıtlarına bakıldığında firmaya düzenli ödemeler yapıldığı görülecektir. Yine para verdikten sonra bu hak ediş ödemelerinin de artmış olması gerekmektedir ancak kayıtlar incelendiğinde görülecektir ki Baki Nugay'ın firmasına yapılan ödemelerin düzenli olduğu ve para verdiğini iddia ettiği tarihlerden sonrada bir değişikliğin olmadığı görülecektir. Dolayısıyla belediyenin yapmış olduğu ödeme kayıtlarının incelenmesini talep ediyoruz. Savcılık bu hususu incelememiştir.

İnceleme yapıldığında iddialarının asılsız olduğu görülecektir. Şahıs banka kayıtlarından yola çıkarak kurgu yapmıştır. Özcan Zenger'in İstanbul ilinde çocuğunun okul kayıtları ya da başka sebeplerle bulunması durumlarını banka kayıtları ile eşleştirmiştir.

Başkanın döneminde Baki Nugay'ın firmasına yaklaşık 80 Milyon TL ödeme yapılmıştır. Başkan ayrıldıktan sonra da firmaya ödenmesi gereken 80 Milyon TL borç vardı. İddialar doğru olsaydı firmanın alacağı da kalmaz yahut bu durumdan kazanç sağlamak için firmaya ödeme yapılırdı. Baştan sona kadar tutarsız olan ifadenin esas alınmamasını talep ediyoruz. 12.06.2018 tarihinde 100 bin TL verdiğini iddia etmiş sonraki ödeme yaptığını iddia ettiği tarih ise 25.01.2019'dur arada yaklaşık 7 ay gibi bir süre vardır. Bu süre zarfında da hak edişlerini düzenli olarak almıştır. İddiaları doğru olsaydı bu ara dönemde kendisine ödeme yapılmaması gerekirdi.”