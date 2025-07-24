Zeydan Karalar'ın tutukluluğuna itiraz edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar CHP'li diğer belediyelere de sıçramıştı. Bu operasyonlar kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar tutuklanmıştı. Karalar'ın avukatları kapsamlı bir dilekçe hazırlayarak tutukluluk haline itiraz etti.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan dilekçede, tutuklamaya gerekçe gösterilen iddiaların somut delillerden yoksun olduğu ve Karalar'ı suçlayan Baki Nugay’ın ifadesindeki çelişkilere vurgu yapıldı. Dilekçede, Baki Nugay’ın iddialarını çürütmek amacıyla birçok belge ve bilgi yer aldı.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Soruşturma kapsamında müvekkilimize yöneltilen sorulara göre kendisi ile ilgili iddia, yalnızca Baki Nugay isimli şahsın soyut iftiralarına dayanmaktadır. Bu şahsın ifadesinin müvekkilimizle ilgili kısmı ise yalnızca, ‘Seyhan Belediyesinin çöp toplama, temizlik işini Barka ile birlikte Abayrak isimli firma ortak olarak almıştı. Yine işi aldıktan sonra o dönem Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile bizzat ben görüştüm. Zeydan Karalar bana düzenli ödeme alabilmemiz için her ay belli bir miktarın kendilerine ödenmesi gerektiğini ve bu süreci temizlik işleri müdürü Özcan Zenger ile yürütmemiz gerektiğini belirtti. Talebini kabul etmememiz halinde ödemelerimizi geciktireceklerini biliyordum. Teklifini kabul etmek zorunda kaldım’ şeklindedir."

Şahıs, ifadesinde bu görüşmenin ne zaman, nerede, kimlerin nezaretinde yapıldığı gibi somut hiçbir bilgi vermediğine dikkat çekilen dilekçede, soruşturma kapsamında ifadesi alınan diğer kişilerin de hiçbiri böyle bir görüşmeye şahit olduklarından söz etmemiş, bu görüşme iddiasına yönelik maddi bir delil de gösterilememiştir” dendi.

“Karalar, Baki Nugay'ı müteahhit olarak biliyordu”

Karalar'ın ifadelerinde Baki Nugay'ı müteahhit olarak bildiğini, seçimi kazanmasının ardından Nugay'ın kendisi ile görüşmek istediğini öğrendiğini, görüşme talep eden her müteahhitle olduğu gibi kendisi ile de görüştüğünü ancak bu görüşmede kesinlikle böyle bir konuşmanın gerçekleşmediğini belirtildi.

Sağlık sorunlarına dikkat çekildi

Avukatları, Karalar’ın tutuklululuğunun ise ölçüsüz olduğunu belirterek,

“Bu açıdan bakıldığında müvekkilimiz Zeydan Karalar'ın Türkiye'nin en büyük illerinden birinin büyükşehir belediye başkanı olduğu ve hiçbir sabıkasının bulunmadığı açıktır. Müvekkilimiz hakkındaki isnadın tamamen iftira niteliğindeki soyut beyanlara dayanan bir iddiadan ibaret olduğu, 67 yaşında olan, pek çok sağlık sorunu bulunan ve tutukluluk sebebiyle pek çok sağlık sorunuyla karşılaşması olası olan müvekkilimiz hakkında başkaca pek çok koruma tedbirine hükmedilebilmesi mümkünken tutuklanmasına karar verilmesinin ölçülü olamayacağı, zaten kanun koyucunun da bu gibi durumları göz önünde bulundurarak CMK m.109'da tutuklama yerine, pek çok farklı adli kontrol yükümlülüğüne hükmedilebileceğini öngördüğü, bu açıdan işin öneminin hükmedilen tedbirle ölçüsüz olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.