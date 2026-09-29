Zeynel Emre "Birçok yerden bilgi geliyor" diyerek fon skandalında yeni bir isme işaret etti

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partinin genel merkezinde fon skandalına ilişkin oluşturulan kriz masasının gündemi hakkında basın açıklaması yaptı.

Zeynel Emre, fon skandalı ile ilgili iktidara çağrıda bulunarak, "Önemli mevkilerde olan insanların adları yine bu soruşturma dosyalarında geçmektedir. Biz bir öncekinde olduğu gibi detaylı bir şekilde inceliyoruz. Delillendirmek için çalışıyor ama bize bırakmayın, siz açıklayın. Önümüzdeki günlerde yapacağımız başka bir toplantıda biz yine ulaştığımız isimlerle ilgili gerekli delillendirmeyi yaparsak açıklama yaparız. Ama madem siz samimi olarak bu işin aydınlanmasını istiyorsanız açıklayın" ifadelerini kullandı.

"Hayrettin Koç" iddiası

Hayrettin Koç ismine dikkati çeken Emre, "Özellikle bir isim son dönemlerde gerek bir milletvekilinin soru önergesinde, gerek daha önce milletvekilimiz Deniz Yavuzyılmaz'ın açıklamasında baş harfleri geçirilerek, gerekse de sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in butlan kumpasıyla karşı karşıya kalmadan evvel CHP Genel Merkezi'nde açıklamış olduğu 'turpun küçüğü' başlıklı basın toplantısında ismi geçen Hayrettin Koç" dedi.

"Bu isimle ilgili çok yüklü miktarlarda, 200 milyon euro gibi bu kişinin adına işlemler yapıldığı gibi iddialar vardır" diyen Emre, şöyle devam etti:

"Bu konuda birçok yerden bilgi gelmektedir. Bir MASAK araştırma raporu yaparsınız, MASAK araştırma raporunu açıklarsınız. Bu kişinin gerçek anlamda nerede, ne kadar işlem yaptığı, hangi fonda, hangi bankada ne kadar işlem yaptığı ortaya çıkar. Ve bu sayede de bir çantacılık yapıp yapmadığı tespit edilmiş olur."

"İsim var ama emin olmamız lazım"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Emre, konuya ilişkin, "Kendi adına işlem yapan var, kendisinin yerine vekaleten çantacı kullananlar var. Bu ilişkilerin tespiti kolay bugünün Türkiye'sinde. Gerek HTS kayıtlarından, telefon trafiğinden, gerek para transferinden, gerek geçmiş ticari ortaklıklardan baktığınızda bunlar bilinebilir. Şimdilik bu kadarını söyleyelim. Gelişmelere göre yine açarız bu konuyu" dedi.

"İsimler var ama bunlardan yüzde 100 emin olmadan, birkaç yerden teyit almadan açıklamama temel prensip kararımız" diyen Emre, "Emin olmamız lazım önceki yaptığımız açıklamalar gibi. Bu kesinlik seviyesine geldiğinde biz zaten açıklarız" ifadelerini kullandı.