  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Zeytinburnu'nda hastane bahçesinde silahlı saldırı!
Takip Et

Zeytinburnu'nda hastane bahçesinde silahlı saldırı!

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi bahçesinde motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, husumetli oldukları kişiyi hedef alan saldırganlar ateş açtı. Olayda bir kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zeytinburnu'nda hastane bahçesinde silahlı saldırı!
Takip Et

İstanbul Zeytinburnu’ndaki Balıklı Rum Hastanesi bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Motosikletle hastane bahçesine gelen iki şüpheli, peşlerinde oldukları husumetlilerine ateş açtı. Saldırıda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu yurt genelinde hava nasıl olacak?Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu yurt genelinde hava nasıl olacak?Gündem

 

KKM hesaplarından çıkış hızlandıKKM hesaplarından çıkış hızlandıEkonomi

 

Gündem
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi
Denizli'de maden ocağında göçük
Denizli'de maden ocağında göçük
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu CHP kararının gerekçesini açıkladı
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu CHP kararının gerekçesini açıkladı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz