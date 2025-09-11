Zeytinburnu'nda hastane bahçesinde silahlı saldırı!
İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi bahçesinde motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, husumetli oldukları kişiyi hedef alan saldırganlar ateş açtı. Olayda bir kişi yaralandı.
Motosikletle hastane bahçesine gelen iki şüpheli, peşlerinde oldukları husumetlilerine ateş açtı. Saldırıda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemeleri devam ediyor.
