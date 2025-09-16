Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangın kontrol altına alındı

  1. Ekonomim
Zeytinburnu'ndan Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın, yolcuların tahliyesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı.

Motor bölümü yanan metrobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

