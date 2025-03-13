  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Zeytinli Rock Festivali, Edremit'e geri dönüyor
Takip Et

Zeytinli Rock Festivali, Edremit'e geri dönüyor

2005 yılından itibaren Balıkesir Edremit’te düzenlenen ve 2022 yılında yasaklanan Zeytinli Rock Festivali ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Zeytinli Rock Festivali’ni tekrar Edremit’e getireceğiz. Ülke genelinde bu tarz festivaller çok azaldı. Festivali tekrar kentimize kazandırmaya, hak ettiği gibi daha çok büyütmeye çalışmalıyız” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zeytinli Rock Festivali, Edremit'e geri dönüyor
Takip Et

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde komşu ilçe Edremit sınırında 2005 yılından beri düzenlenen Zeytinli Rock Festivali, 2022 yılında kaymakamlık kararıyla yasaklanmıştı. Kaymakamlık yasak kararına gerekçe olarak, Zeytinli Rock Festivali ile ilgili şikayet olduğunu söylemişti.

Türkiye’nin en büyük rock festivallerinden biri olan Zeytinli Rock Festivali’nin yeniden Edremit’te yapılması için çalışmalar başlatıldı. Edremit Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, festivalin ilçede yapılması konusunda tüm katılımcılarla ortak fikir birliğine varıldı.

Toplantıya Başkan Ertaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mecliste grubu bulunan siyasi parti ilçe başkanları, meslek odaları başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Edremit’e geri getireceğiz"

Ertaş, konuya ilişkin, “Zeytinli Rock Festivali hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok önemli. Kentimizin marka değerini artıran bir etkinlik. Ülke genelinde bu tarz festivaller çok azaldı. Festivali tekrar kentimize kazandırmaya, hak ettiği gibi daha çok büyütmeye çalışmalıyız. Çünkü yıllarca burada düzenlenmiş olan festivalimiz Zeytinli Rock Festivali dünyaca ünlü, yurtdışında oldukça tanınıyor. Zeytinli Rock Festivali’ni tekrar Edremit’e getireceğiz. Bu etkinliği tekrar getirmeyi çok istiyoruz, sizlerin de desteğiyle gerekli her adımı atacağız” diye konuştu.

Otomobil almak için doğru zaman mı? İşte taşıt kredilerinde son durum!Otomobil almak için doğru zaman mı? İşte taşıt kredilerinde son durum!Ekonomi
Ece Gürel'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: 'Ormanda kadın çığlıkları duyuldu'Ece Gürel'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: 'Ormanda kadın çığlıkları duyuldu'Gündem
Benzine zam bekleniyor: İşte 13 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam bekleniyor: İşte 13 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yalancı bahara aldanmayın, kışlıklarınızı kaldırmayın! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleriYalancı bahara aldanmayın, kışlıklarınızı kaldırmayın! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleriGündem

 

Gündem
Ayasofya'nın kapısını kırmıştı! 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
Ayasofya'nın kapısını kırmıştı! 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kulis: Yavaş, İmamoğlu'nun Ankara'da yapacağı toplantıya katılmayacak
Kulis: Yavaş, İmamoğlu'nun Ankara'da yapacağı toplantıya katılmayacak
Türkiye'de 12 Mart'ta en yüksek sıcaklık o ilde ölçüldü
Türkiye'de 12 Mart'ta en yüksek sıcaklık o ilde ölçüldü
Silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 80 bin adet silah parçası ele geçirildi
Silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 80 bin adet silah parçası ele geçirildi
Diyarbakır'da sokakta kadınların gizli çektiği görüntülerini paylaşan kişi böyle yakalandı (Video)
Diyarbakır'da sokakta kadınların gizli çektiği görüntülerini paylaşan kişi böyle yakalandı
Anayasa Mahkemesi'nden 6 siyasi partiye mali denetim kararları: Aralarında MHP de var
Anayasa Mahkemesi'nden 6 siyasi partiye mali denetim kararları: Aralarında MHP de var