Zeytinli Rock Festivali iptaline yürütmeyi durdurma kararı

Türkiye’nin en büyük müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen Zeytinli Rock Festivali’nin bu yılki adresi önce Marmaris, ardından Sarıyer olarak duyuruldu. Ancak her iki lokasyonda da etkinliğin iptali gündeme geldi.

Festivalin 21-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos sahilinde gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Fakat Sarıyer Kaymakamlığı, orman yangını riskini gerekçe göstererek organizasyon için izin vermedi.

Festival organizatörü karara itiraz etti

İptal kararının ardından festivalin organizatörü konumundaki Milyon Yapım, Sarıyer Kaymakamlığı’nın kararına itiraz etti.

Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Festival organizatörlerinden Umut Kuzey tarafından yapılan açıklamada, ilgili yasağa karşı açılan davada Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği ifade edildi.