  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Zeytinli Rock Festivali, orman yangını gerekçesiyle iptal edildi
Takip Et

Zeytinli Rock Festivali, orman yangını gerekçesiyle iptal edildi

Türkiye’nin en büyük müzik etkinliklerinden biri olan Zeytinli Rock Festivali bu yıl da iptal edildi. Daha önce Marmaris'te yapılması planlanan etkinlik Bakanlık tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgesi” gerekçesiyle iptal edilirken bu nedenle Sarıyer'e taşınan festivalin iptaline ise orman yangıları gerekçe gösterildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zeytinli Rock Festivali, orman yangını gerekçesiyle iptal edildi
Takip Et

Türkiye'nin en geniş katılımlı ve ilgi gören müzik festivallerinden Zeytinli Rock Festivali, "orman yangınları" gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Festivalin, 21-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Sarıyer Kilyos’ta yapılması planlanıyordu.

Ancak Sarıyer Kaymakamlığı, orman yangınları riskini gerekçe göstererek organizasyonun iptal edildiğini duyurdu.

İkinci kez iptal edildi

Böylece festival ikinci kez iptal edilmiş oldu. Zeytinli Rock Festivali bu sene ilk olarak Marmaris'te düzenlenecekti ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, alanın “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olduğu gerekçesiyle festivale bir hafta kala izin iptal kararı aldı.

Festival programında Türkiye’nin önde gelen rock ve pop sanatçıları yer alıyordu. İki ayrı sahnede Duman, Athena, Emre Aydın, Hande Yener, Selda Bağcan ve Feridun Düzağaç, Redd gibi sanatçılar konser verecekti.

İzmir Büyükşehir’den yangından etkilenenlere destek: 2025 sonuna kadar su faturası alınmayacakİzmir Büyükşehir’den yangından etkilenenlere destek: 2025 sonuna kadar su faturası alınmayacakGündem
Gündem
İmamoğlu’ndan CHP milletvekillerine mektup: Sesimizin her haneye ulaşması ve yüreklere değmesi hayati önemde
İmamoğlu’ndan CHP milletvekillerine: Sesimizin her haneye ulaşması, yüreklere değmesi hayati önemde
Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan gemi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan gemi kurtarıldı
MSB kaynakları duyurdu: Suriye'ye askeri eğitim başladı
MSB kaynakları duyurdu: Suriye'ye askeri eğitim başladı
Türkiye için İngiltere’de vize mesaisi! İş insanlarının vize ve çalışma izni masada olacak
Türkiye için İngiltere’de vize mesaisi! İş insanlarının vize ve çalışma izni masada olacak
Ankara'nın barajları alarm veriyor: 3 aydan az içme suyu kaldı
Ankara'nın barajları alarm veriyor: 3 aydan az içme suyu kaldı
İstanbul’da ulaşım sil baştan! Tarihi yarımadada yeni plan devreye alınıyor
İstanbul’da ulaşım sil baştan! Tarihi yarımadada yeni plan devreye alınıyor