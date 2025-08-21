Zeytinli Rock Festivali, orman yangını gerekçesiyle iptal edildi

Türkiye'nin en geniş katılımlı ve ilgi gören müzik festivallerinden Zeytinli Rock Festivali, "orman yangınları" gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Festivalin, 21-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Sarıyer Kilyos’ta yapılması planlanıyordu.

Ancak Sarıyer Kaymakamlığı, orman yangınları riskini gerekçe göstererek organizasyonun iptal edildiğini duyurdu.

İkinci kez iptal edildi

Böylece festival ikinci kez iptal edilmiş oldu. Zeytinli Rock Festivali bu sene ilk olarak Marmaris'te düzenlenecekti ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, alanın “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olduğu gerekçesiyle festivale bir hafta kala izin iptal kararı aldı.

Festival programında Türkiye’nin önde gelen rock ve pop sanatçıları yer alıyordu. İki ayrı sahnede Duman, Athena, Emre Aydın, Hande Yener, Selda Bağcan ve Feridun Düzağaç, Redd gibi sanatçılar konser verecekti.