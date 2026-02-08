  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Zeytinyağı tenekelerinden 100 bin adet uyuşturucu hap çıktı
Takip Et

Zeytinyağı tenekelerinden 100 bin adet uyuşturucu hap çıktı

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında durdurulan araç içerisindeki zeytinyağı tenekelerinden 100 bin adet uyuşturucu hap çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zeytinyağı tenekelerinden 100 bin adet uyuşturucu hap çıktı
Takip Et

İl Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Kırıkhan ilçesinde bir araç durduruldu.

Durdurulan araçta narko köpek eşliğinde yapılan aramada, zeytinyağı tenekeleri içerisinde gizlenmiş halde toplam 15 kilo 772 gram ağırlığında captagon hap bulundu.

Zeytinyağı tenekelerinden 100 bin adet uyuşturucu hap çıktı - Resim : 1

Olayla ilgili olarak K.K. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kredi notu düşecek: Kamu bankalarından şans oyunlarına sert frenKredi notu düşecek: Kamu bankalarından şans oyunlarına sert frenEkonomi
71 yıldır silah satan ABD’li dev firma iflas başvurusunda bulundu71 yıldır silah satan ABD’li dev firma iflas başvurusunda bulunduŞirket Haberleri
Taşıt kredilerinde son durum: 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte bank banka oranlar...Taşıt kredilerinde son durum: 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte bank banka oranlar...Ekonomi
Akaryakıta zam ya da indirim gelecek mi? İşte 8 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam ya da indirim gelecek mi? İşte 8 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 