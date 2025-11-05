  1. Ekonomim
Zeytinyağında büyük vurgun: 2 bin litre hileli ürün ele geçirildi

Amasya’da ‘natürel sızma zeytinyağı’ adıyla piyasaya sürülen 2 bin litreden fazla yağın, farklı bitkisel yağların karıştırılmasıyla üretildiği tespit edildi. Mevzuata aykırı bu hile, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bir araçta yaptığı denetim sırasında ortaya çıkarıldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Şeyhcui Mahallesi’nde tüm gıda kontrol görevlilerinin katılımıyla yapılan genel denetim sırasında bir araçta menşei belli olmayan, etiketsiz olarak satışa sunulan ve ’natürel sızma zeytinyağı’ olarak piyasaya sürülen ürünlerden numune alınmış ve araçta bulunan 2 bin 54 litre ürüne el konularak il müdürlüğümüz deposuna getirilmiştir. Alınan numunelerin yaptırılan analizleri sonucunda farklı bitkisel/tohum yağlarının karıştırılarak zeytinyağı görünümü verildiği mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Yetkililerden uyarı: Şüpheli gıdaları ALO 174 Gıda Hattı'na bildirin

Açıklamada, "İlimizde tüketicilerin güvenli gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla resmi kontrollerimiz rutin olarak devam etmekte olup tüketicilerinde etiketsiz ve uygun olmayan şartlarda satışa sunulan gıdaları satın almamaları ve bu tür uygunsuzluklarla karşılaştıklarında; ’Alo 174 Gıda Hattı’nı arayarak bildirimde bulunmaları beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

