Zigana Dağı'nda heyelan
Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı mevkisinde, sabah saatlerinde bir heyelan meydana geldi.
Gümüşhane-Trabzon kara yolunun heyelan nedeniyle kısa süreliğine kapanan Zigana Dağı kesiminde ulaşım çift şeritten kontrollü sağlanıyor.
Sabah saatlerinden yüksekten kopan kaya parçaları, Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı mevkisine düştü.
Mal ve can kaybının yaşanmadığı heyelan nedeniyle kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerince başlatılan temizlik çalışmasının ardından 3 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe açıldı.
Gümüşhane-Trabzon kara yolunda heyelanın olduğu bölgede ulaşım çift şeritten kontrollü sağlanıyor.