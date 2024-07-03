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Zimmetine 37 milyon TL geçirdi: Banka çalışanı ve nişanlısı tutuklandı

Konya'da özel bir bankada çalışan Perihan Y.'nin 3 ay içinde zimmetine ve nişanlısı Settar A.'nın hesabına 37 milyon 157 bin TL geçirdiği tespit edildi. Nişanlı çift, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikte tutuklandı.

Haber Merkezi
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Zimmetine 37 milyon TL geçirdi: Banka çalışanı ve nişanlısı tutuklandı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde özel bir bankanın müfettişlerinin yaptığı denetimde şubede çalışan Perihan Y.'nin, zimmetine para geçirdiğinden şüphelendi.

Araştırmasını derinleştiren müfettişler, Perihan Y.'nin 3 ay içinde kendi ve nişanlısı Settar A.'nın hesabına 37 milyon 157 bin TL para aktardığını belirledi.

Müfettişlerin, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunun ardından nişanlı çift bugün gözaltına alındı.

Settar A.'nın paranın bir kısmını ise kripto para hesabına aktardığı önü sürüldü. Nişanlı çift, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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