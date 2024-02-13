Zincir restoranın asma tavanı çöktü: 11 yaralı

Olay, Afyonkarahisar- İzmir karayolu Akören beldesi girişinde bulunan Köfteci Yusuf olarak bilinen Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan restoranın asma tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay sırasında restoranda yemek yiyen müşteriler büyük korku yaşadı. Bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı.



Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hızlı bir şekilde hastaneye kaldırdı. Can pazarının kurulduğu olayda 7’si hafif 11 kişi yaralandı. Olayın ardından zincir restoranın şubesi tamamen kapatıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerine incelemeleri sürerken tavanın nasıl çöktüğüyle ilgilide itfaiye ekipleri de detaylı bir çalışma yaptı.