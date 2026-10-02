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Ziraat Bankası, Tera Yatırım'a kredi verildiği iddialarını yalanladı

Ziraat Bankası, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan Tera Yatırım'a 600 milyon dolar kredi kullandırıldığı ve kredinin geri ödenmediği yönündeki iddiaları yalanladı. Banka, Tera Yatırım nezdinde herhangi bir nakdi ve gayrinakdi risk bulunmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Ziraat Bankası, Tera Yatırım'a kredi verildiği iddialarını yalanladı
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Sosyal medyada bazı kişiler tarafından ortaya atılan Lera Yatırım’ın Ziraat Bankası’ndan 600 milyon dolar kredi aldığı, bu kaynağın da belirli kişi ve gruplara aktarıldığı iddialarına karşı resmi açıklamada bulundu.

İddialar tamamen asılsızdır

Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:

“Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, Bankamızın Tera Yatırım’a 600 milyon ABD doları kredi kullandırdığı, bu kaynağın belirli kişi ve kurumlarca kullanıldığı ve kaynağın belirli bir kişiye yakınlığı olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu firmanın likit değerleri kapsamında bir kamu kurumuna yönelik olarak faaliyet alanına ilişkin düzenlenen teminat mektubudur. Bankamız tarafından iade edilmiş olup, Tera Yatırım’ın Bankamız nezdinde herhangi bir nakdi ve gayrinakdi riski bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

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