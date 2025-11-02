Ziyaretine gelen 4 yaşındaki kızını duvara fırlattı! CTE'den açıklama geldi

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Cezaevinde açık görüşte 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu açık görüş alanında, hükümlü H.A. açık görüş sırasında eşi ve çocuğu ile görüşme yaparken eşi kısa süreliğine görüş alanından ayrıldığı sırada çocuğuna yönelik ani ve fiziksel şiddet içeren bir davranışta bulunmuştur. Yaşanan olay, açık görüş alanında görev yapan infaz ve koruma memurları tarafından anlık olarak fark edilerek derhal müdahale edilmiştir. Çocuk görevli personelce güvenli şekilde babasının yanından alınarak, ivedilikle kurum revirine götürülmüştür. Kurum doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince gerekli tıbbi değerlendirme yapılmış ve çocuk Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir."

Müdahale sırasında hükümlü H.A'nın, görevli personelden birine yumruk atarak yaralanmasına neden olduğu, hükümlünün orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, olay sonrasında idari ve adli soruşturmaların derhal ve eş zamanlı başlatıldığı, kamera kayıtları, görevli memur beyanları ve hükümlünün haberleşme kayıtlarının incelendiği ifade edildi.

Açıklamada, yapılan incelemelerde, olay öncesinde hükümlü ile ailesi arasında herhangi bir tartışma veya tehdit içeren söylemin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

"Durum kısa sürede kontrol altına alınmıştır"

Açık görüşün, hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla maddi temas kurabildiği, sosyal bağlarını sürdürmelerine imkan sağlayan bir görüşme türü olduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Açık görüş alanlarında görev yapan infaz ve koruma personeli her görüşte güvenliğin sağlanması ve ziyaretçilerin düzenli biçimde gözlemlenmesi görevini titizlikle yerine getirmektedir. Ancak bir babanın çocuğuna yönelik bu tür bir eylemde bulunması insani ve toplumsal normlar çerçevesinde önceden öngörülemeyecek nitelikte bir durumdur. Olay, görevli personel tarafından fark edilir edilmez, anında müdahale edilmiş ve durum kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Ceza infaz kurumlarımızda güvenliğe ilişkin tüm tedbirler en üst düzeyde uygulanmakta, özellikle aile ve çocuk görüşlerinde güvenli ortamın temini için gerekli önlemler titizlikle alınmaktadır."