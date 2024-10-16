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Zonguldak açıklarında korkutan hortum! Vatandaşlar uyarıldı

Zonguldak'ta sabah saatlerinde denizde meydana gelen hortum amatör kamera tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi
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Zonguldak açıklarında korkutan hortum! Vatandaşlar uyarıldı
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Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, deniz üzerinde hortum yaşandığı görülüyor. Hortum kıyıya ulaşmadan dağılırken herhangi bir maddi hasar veya yaralanmaya yol açmadı. Uzmanlar, mevsimsel değişiklikler nedeniyle bu tür olayların görülebildiğini belirtti. Vatandaşlar da deniz kenarındayken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor

Öte yandan gün içerisinde sıcaklık 19 dereceye kadar yükselecek, akşam saatlerinde ise 11 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yağmurun özellikle öğleden sonra başlayarak akşam saatlerine kadar devam etmesi ve yer yer hafif ile orta şiddette yağış görülmesi tahmin ediliyor. Rüzgarlar ise kuzeybatı yönünden saatte 17 km hızla esecek.

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