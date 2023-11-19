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Zonguldak şehir merkezinden geçen iki dere coştu!

Zonguldak'ta etkisini sürdüren sağanak nedeniyle şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski bulunduğu bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Zonguldak şehir merkezinden geçen iki dere coştu!
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Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde devam etmekte olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle şehir merkezimizde yer alan Acılık Kaymak Deresi ve Üzülmez Deresi kritik su seviyesi üzerine çıkmış olup taşma riski öngörülmektedir." ifadesini kullandı.

Alan, vatandaşlara acilen dere kenarlarında bulunulan araçlarını kaldırmaları ve merkezdeki esnafın tedbir alması çağrısında bulundu.

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