Zonguldak’ta batan 'Kafkametler' gemisi soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin batmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 3 gemi sahibi tutuklandı.
Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, gemi sahiplerinin "emniyetli yönetim sistemi" kurallarına aykırı hareket ederek kazada "tali kusurlu" oldukları belirlendi. Rapor doğrultusunda gemi donatanı Kafkametler Denizcilik ve Ticaret AŞ'nin yetkilileri G.Ö, K.Ö. ve S.Ö'nün ifadelerine başvuruldu.
Sadece 5 kişinin cesedine ulaşılmıştı
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen söz konusu 3 gemi donatanı, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.