Zonguldak'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde aniden bastıran fırtına ve ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı ilçede hayatı felç etti.
Çaycuma ilçesinde öğle saatlerinde çıkan fırtına sonrası ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ilçeyi beyaza bürüdü.
Mazgallar tıkanma noktasına geldi
Dolu yağışıyla birlikte ilçenin Atatürk Bulvarı ile Nihat Kantarcı Caddesi'nde mazgallar tıkanma noktasına geldi. Belediye ekipleri tıkanan ana arterlerde temizlik çalışması başlattı.
