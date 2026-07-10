Zonguldak'ta CHP'den istifa eden iki meclis üyesi AK Parti'ye geçti, rozetleri Bakan Kacır taktı



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi temasta bulunmak üzere Zonguldak'a geldi. AK Parti Zonguldak Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bakan Kacır, öncesinde Kilimli ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye'nin çeyrek asırlık siyasi vizyonu, teknolojik bağımsızlık yürüyüşü ve savunma sanayisindeki atılımlara dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi yürüyüşüne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"25 yıldır bir liderin arkasında gidiyoruz. Yan yola sapmadan. Başka? Değerli arkadaşlar, biz dünya liderlerini mehterle, yeniçerilerle karşılayarak. AK Partimizin 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyoruz. İnşallah Ağustos'ta 25. yaşımızı, geride bıraktığımız çeyrek asırdaki kazanımlarımızı, Türk milletinin yeniden tarih sahnesine çıkışına Cumhurbaşkanımız, tam bağımsız Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki yürüyüşümüzü hep birlikte kutlayacağız."

"Bizim tarihimizde karanlık bir dönem yok"

Türkiye'nin tarihi misyonuna değinen ve günümüz dünyasında güçlü olmanın kriterlerini sıralayan Kacır, teknolojik bağımsızlığın önemini şu ifadelerle vurguladı:

"Biz tarihin en şerefli milletiyiz. Bizim tarihimizde karanlık bir dönem yok. Başımıza öne eğmemizi gerektirecek hiçbir hatıra, hiçbir iz yok. Biz insanlığı adaletle, merhametle buluşturmuş bir milletin şerefli, asil evlatlarıyız. O vakit yeniden tarih sahnesine çıkarken Allah'ın izniyle çok güçlü, çok kuvvetli olmak zorundayız. Biliyoruz ki bugünün dünyasında güçlü olmak demek, siyasette güçlü olmak demektir. Uluslararası ilişkilerde güçlü olmak demektir. Diplomaside güçlü olmak demektir. Ama bunların yanında mutlaka ekonomide güçlü olmak demektir. Üretimde, sanayide, teknolojide güçlü olmak demektir. Siyasi bağımsızlığın yolu ekonomik bağımsızlıktan, ekonomik bağımsızlığın yolu bugünün dünyasında teknolojik bağımsızlıktan geçer."

"Türkiye kabuğunu kırdı"

İktidarları döneminde hayata geçirilen üretim ve ihracat hamlelerini rakamlarla anlatan Kacır, Türkiye'nin katma değerli üretime geçiş sürecini şöyle aktardı:

"İşte bu anlayışla, hamdolsun 23 yıllık iktidarlarımız döneminde Türkiye'de muazzam bir üretim atılımını, üretim hamlesini hayata geçirdik. Biz bugün dünyanın en büyük üretim güçlerinden biriyiz hamdolsun. İhracatımızı 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıkardık. Bizden önce 79 yıl boyunca başka hükümetler geldi geçti. Onlar ihracatımızı 36 milyar dolara ancak getirebilmişlerdi. Biz onun üzerine 240 milyar dolar ilave ettik, şimdi ihracatımız 278 milyar dolara geldi. Bütün bunları yaparken Türkiye kabuğunu kırdı. Sadece düşük teknolojili ürünler üreten bir ülke olmaktan, artık katma değerli ürünler üreten, ileri teknoloji yüksek teknoloji geliştiren, üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olmayı başardı."

Avrupa savunma sanayisinde dışa bağımlı

Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı Avrupa ülkeleriyle kıyaslayan Bakan Kacır, NATO toplantısındaki tartışmalara da atıfta bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün artık Türkiye savunma sanayii adından söz ettiriyor. Bizden önce Türkiye'de bir havacılık sektörü maalesef yoktu. Bütün savunma ve havacılık sektörünün ihracatı 246 milyon dolardı. Biz savunma sanayiinde yerli milli ürünlerimizin payını yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üzerine çıkarmayı başardık. Bakın Avrupa yanı başımızda. Pek çok gelişmiş ülke var Avrupa'da. Almanya var, Fransa var, İtalya var, İspanya var, değil mi? Avrupa'nın savunma sanayiinde dışa bağımlılığı halen yüzde 80 düzeyinde. Yani bizim 23 yıl evvelki dışa bağımlılık seviyemiz, halen Avrupa'da yüzde 80'in üzerinde savunma sanayiinde devam ediyor. Şimdi onlar büyük bir arayıştalar. NATO toplantısı bu hafta icra edildi. Orada da bütün bunlar tartışıldı, konuşuldu. Ve herkes şunu söylüyor: Dünyada savunma sanayiinde yükselen güç, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'dir."

"Bütün bu zorluklar bizi olgunlaştırdı, bizi kuvvetlendirdi"

Elde edilen başarıların gizli ve açık ambargolara rağmen kazanıldığının altını çizen Kacır, terörle mücadele ve yerli teknoloji geliştirme süreçlerine dair şunları söyledi:

"Allah'a hamdolsun. Bugünlere kolay gelmedik. Kimse bize altın tepside bu başarı hikayelerini sunmadı. Kimse bizim önümüzü açmadı. Bilakis engellemelerle, ambargolarla mücadele ederek biz bugünlere geldik. Biz 40 yıla yakın zaman terörle mücadele ettik. Ve mücadele ettiğimiz teröristlerin etrafında arkasında müttefiklerimizin olduğunu çoğu zaman gördük. İhtiyaç duyduğumuz savunma sistemlerini parasını ödeyerek talep ettiğimizde bize vermediklerini gördük. Gizli açık ambargolarla bizim karşımızda olduklarını gördük. Çekirdek teknolojisine kadar, en küçük bileşenine kadar kendi evlatlarımızın gayretiyle, kendi imkanlarımızla geliştirmek durumundaydık. Çünkü hiç kimse bize o parçaları dahi vermek istemiyordu. Ama bütün bu zorluklar bizi olgunlaştırdı, bizi kuvvetlendirdi. Şimdi biz başkalarının önüne geçmeyi başardık. Çünkü teknolojinin uçtan uca hakimi haline geldik. Sadece hava araçlarında değil. Deniz platformlarında, kara araçlarında, siber sistemlerde, uydu sistemlerinde Türkiye kendi ürünlerini geliştiren üreten bir ülke oldu."

"Türkiye'nin Allah'ın izniyle dünya sahnesinde daha yapacak çok işi var"

Siyasi rakiplerini eser ve proje üretmemekle eleştiren Kacır, geleceğe yönelik hedeflerini şu sözlerle dile getirdi:

"Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Daha bütün hedeflerimize erişmiş değiliz. Türkiye'nin Allah'ın izniyle dünya sahnesinde daha yapacak çok işi var. Yani rakiplerimiz bu ülkeye hizmet gibi, bu ülkede taş üstüne taş koymak gibi bir derde asla sahip değiller. Hiçbir zaman olmadılar zaten. Her daim bu ülkede bizim hareketimiz eser siyasetiyle, proje siyasetiyle bu ülkeyi geleceğe taşıdı. Bundan sonra da öyle olacak. Ve bizler bu yolculukta inşallah Zonguldak'ın da kendisine yakışan rolü oynaması için gayret edeceğiz."

"Çelik Kubbe projesini inşallah hızla tamamlayacağız"

Türkiye'nin inovasyon gücünün tüm dünya tarafından takip edildiğini belirten Kacır, konuşmasını yerli ve milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin detaylarını paylaşarak sonlandırdı:

"Türkiye'nin hem araştırma geliştirme ve inovasyonda hem de yüksek düzeyde üretim kabiliyetinde pek çok NATO ülkesinden, pek çok Avrupa ülkesinden çok daha ileri bir seviyede olduğunu biz değil bütün dünya medyası konuşuyor. Hamdolsun Türkiye çok iyi bir noktaya geldi. Bütün dünyanın dikkatle takip ettiği, dostlarımızın güvenle ve gıptayla izlediği, hasımlarımızın da ciddi düzeyde endişe duyduğu bir seviyeyi yakaladık. Ama inşallah daha da ileri gideceğiz. Çelik Kubbe projesini inşallah hızla tamamlayacağız. Çelik Kubbe Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi, sistemler sistemi, katmanlı bir hava savunma sistemi. Nedir hava savunma sistemi? Çok güçlü radarlarla ve çok kabiliyetli füzelerle size yönelik herhangi bir atağa mukabele etmenizi sağlayacak sistemlerden söz ediyoruz. Aselsan geliştirdiği ürettiği radarlarla dünyada bir numara. Roketsan, TÜBİTAK SAGE hava savunma sistemlerimizin füzelerini yerli ve milli olarak geliştiriyorlar üretiyorlar. İnşallah Çelik Kubbe projesini, bu katmanlı hava savunma sistemi projesini en ileri hedeflere kadar taşıyacağız. Bunun ne kadar önemli olduğunu bütün dünyada olup biten, cereyan eden harplerde, çatışmalarda müşahede ediyor herkes. Dolayısıyla Türkiye'nin bu kabiliyeti çok değerli" dedi.

Rozetlerini Bakan Kacır taktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden İl Genel Meclisi üyeleri Nedim Bekar ve Kenan Karaveli, resmen AK Parti kadrolarına dahil oldu. Geçen Nisan ayında istifa eden iki meclis üyesinin rozetlerini Bakan Kacır taktı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, günün anısına Bakan Kacır'a çeşitli hediyeler takdim etti.