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Zonguldak'ta denize girişler 4 gün yasaklandı

Zonguldak'ta elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere 4 gün yasak getirildi.

Haber Merkezi
AA
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Zonguldak'ta denize girişler 4 gün yasaklandı
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Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta kent genelinde denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, güvenliği açısından yasağa riayet etmeleri önemli rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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