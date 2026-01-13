Zonguldak'ta eğitime kar engeli: Okullar 1 gün tatil edildi

Zonguldak Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve meteorolojik veriler doğrultusunda alınan tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

Vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda, 13 Ocak 2026 Salı günü il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yapılan açıklamada ayrıca il düzeyinde planlanmış her türlü hizmet içi eğitim faaliyetleri ile e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınavların da iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."