Zonguldak'ta ikinci büyük facia: Göçük altında kalan 21 personel kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Asma Mahallesi Tulumba mevkiinde meydana gelen heyelanda içerisinde anne ve oğlunun bulunduğu ev toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışan iş makinelerinin olduğu bölgede ikinci büyük heyelan meydana geldi. Heyelanda toprak altında kalan çok sayıda kişinin yaralandı. Toprak altında kalan 21 yaralı kurtarıldı. Anne ve oğlunu kurtarma çalışmaları kademeli olarak sürüyor.

Çevredeki evler boşaltıldı

Kurtarılan 21 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken çevredeki evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Arazinin sıkıntılı olması nedeniyle ambulanslar olay yerine ulaşım sağlayamazken yaralılar, sedye ve AFAD araçlarıyla ambulanslara taşındı.

AFAD: 8 ilden ekip sevk edildi

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ankara, Sakarya, İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar, Düzce, Çorum, Karabük AFAD il ekiplerimizden Arama Kurtarma Personelimiz, araç ile çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Ne olmuştu?

Asma Mahallesi Tulumba mevkiinde meydana gelen heyelanda, içerisinde Perihan (70) ve oğlu Sait Çakar'ın (50) bulunduğu ev toprak altında kaldı. Kentte etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan meydana gelmişti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmiş. Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatmıştı.