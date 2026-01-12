Zonguldak'ta korkutan heyelan: Kayalar iki evin üzerine düştü

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Terakki Mahallesi Hacıbaba Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki taşlık ve topraklık alanda yumuşayan zeminden kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, aşağıda bulunan iki evin üzerine düştü. Gürültüye koşan ev sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye Zonguldak Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kayan kütlenin evlerin çatılarına ve arka cephelerine zarar verdiği ancak evlerin iç kısımlarında hayati tehlike oluşturacak bir yıkım olmadığı görüldü.

"Gürültüyle dışarı çıktık, topraklar evin arkasına yığılmış"

Evi zarar gören Cemile Zilifli, büyük bir gürültü duyduğunu ve çok korktuğunu anlattı. 5 kişilik ailesiyle yaşadığı iki katlı evin arkasına toprak yığıldığını söyleyen Zilifli, "Yukarıdan bir gürültü geldi, evde çok korktum. Dışarı çıktığımda komşunun duvarıyla birlikte toprakların evin arkasına geldiğini gördüm. Belediye ve AFAD ekipleri gelip inceleme yaptı. Heyelan evin içine girmemiş, arkadaki boşluğa dolmuş. Evimizin içinde şu an bir zarar yok ama korktuk. Oğullarım, torunum ve ailemle birlikte 5 kişi yaşıyoruz" diye konuştu. Ekiplerin bölgedeki inceleme ve risk analiz çalışmaları sürüyor. Heyelanın meydana geldiği bölge de branda ile kapatıldı.