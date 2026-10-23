Zonguldak’ta maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen patlamaya ilişkin bir cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilerek, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamaya ilişkin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedi soruşturma başlatılmış, 1 cumhuriyet başsavcıvekilimiz ve 2 cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir."

İlk belirlemelere göre patlamada 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 5 işçinin yaralı kurtarıldığını belirten Gürlek, maden ocağında bulunduğu değerlendirilen 1 işçiye ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilere de acil şifalar dileyen Gürlek, "Arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını ve işçimize sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin" açıklamasında bulundu.