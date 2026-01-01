Zonguldak'ta motosiklet ve kuryelere trafiğe çıkış yasağı getirildi

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı ve soğuk hava, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Özellikle sabah saatlerinde beklenen kuvvetli don olayına karşı Zonguldak Valiliği harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamada iki tekerlekli araç sürücüleri için trafik kısıtlaması getirildiği duyuruldu.

Açıklamada şöyle denildi:

'İlimizde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve sabah saatlerinde oluşacak don tehlikelerine karşı; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 1 Ocak 2026 Perşembe günü ile 2 Ocak 2026 Cuma günü saat 12.00'ye kadar İlimiz genelinde yasaklanmıştır. Sürücülerin can güvenliğini korumak ve kazaları önlemek amacıyla alınan tedbire uyulması büyük önem taşımaktadır."