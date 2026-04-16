Zonguldak'ta 'okul saldırısı' paylaşımının sonu ev hapsi oldu: Polis sanal devriyeyi arttırdı

Okul saldırılarının ardından tüm Türkiye'de güvenlik hassasiyeti en üst seviyeye çıkarken, Zonguldak'ta yaşanan olayda emniyet ve adli makamlar taviz vermedi.

Lise öğrencisi 17 yaşındaki B.T.A., iddiaya göre WhatsApp grubunda diğer illerdeki saldırıları paylaşım yaptı. İhbar üzerine Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Evinden 6 adet mermi çıktı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, odasındaki dolabın içerisinde 6 adet kuru sıkı tabanca mermisi bulundu. B.T.A.'nın olayda kullandığı değerlendirilen cep telefonuna da adli bilişim incelemesi yapılmak üzere el konuldu.

Emniyette "şaka", savcılıkta "pişmanım" savunması

Gözaltına alınan B.T.A.'nın emniyetteki sorgusunda eylemini "şaka yaptım" diyerek savunduğu, odasında bulunan mermileri ise köyünden 'hatıra' maksadıyla getirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

B.T.A.; savcılıktaki sorgusunda ise amacının kimseyi korkutmak olmadığını belirterek, "Bu kadar olay yaşanırken bu insanların silahla nasıl ortalıklarda gezdiğini belirterek, ‘Biz de mi saldıralım’ yazdım. Çok pişmanım" sözleriyle kendini savundu.

Öte yandan şüphelinin daha önce başka bir lisede eğitim gördüğü, ancak sınıf içerisinde torpil patlatması nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilerek mevcut okuluna gönderildiği de ortaya çıktı.

Tutuklama talebiyle sevk edildi, ev hapsi aldı

Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen B.T.A., savcılık sorgusunun ardından eyleminin niteliği göz önüne alınarak tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" (ev hapsi) adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Başsavcılıktan 'sanal devriye' talimatı

Yaşanan sürecin ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ülke genelindeki benzer olayları da göz önünde bulundurarak son derece hassas bir süreç yürüttüğü kaydedildi.

Başsavcılık tarafından emniyet birimlerine, sanal devriye faaliyetlerinin artırılması ve tehdit, panik veya provokasyon içerikli paylaşımların sıkı takibe alınarak anında yasal işlem başlatılması yönünde kesin talimat verildiği öğrenildi.