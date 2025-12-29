Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz taştı

Zonguldak’ta etkisini giderek artıran olumsuz hava koşulları günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 81 köy yolu ulaşıma kapandı.

Dalga boyu 7 metreyi aştı

Yaklaşık dört gündür devam eden kötü hava, gece saatlerinde daha da şiddetlendi. Kar ve yağmurla birlikte kuvvetli rüzgâr etkisini artırırken, Karadeniz’de dalga boyu 7 metreyi aştı.

Şiddetli dalgalar nedeniyle Kozlu Limanı’nda deniz taştı. Yükselen su seviyesi bazı balıkçı teknelerinde hasara yol açarken, iskele ve çekek alanları sular altında kaldı. Liman çevresinde biriken çöpler ise dalgaların etkisiyle çevreye yayıldı.

Yürüyüş yolu da dalgalardan zarar gördü

Öte yandan, Kozlu sahil şeridindeki bazı yapılar ile yürüyüş yolunun da dalgalardan zarar gördüğü öğrenildi.

Kentin yüksek bölgelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle toplam 857 kilometrelik köy yolu ağı ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri yolları yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.