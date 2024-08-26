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Zonguldak'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Solaklar Köyü mevkiinde orman yangını çıktı.

Haber Merkezi
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Zonguldak'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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İlçeye bağlı Solaklar köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu bildirmesi üzerine olay yerine 6 adet arazöz, 1 ilk müdahale ve 2 iş makinesi sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Çoğunluğu çam ağaçlarından oluşan ormandaki yangını söndürme çalışmaları sürerken Ankara ve Bursa illerinden iki helikopter talep edildi.
Devrek Belediyesi olumsuzluğa karşı Karagülmezler Mahallesinde tahliye işlemlerine başladı.

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