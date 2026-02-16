Zonguldak'taki madenden acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki madende meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altın kalmıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 3 işçiden 1'inin sağ kurtarıldığı öğrenildi. 2 işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Soruşturma açıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak ilimizin Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olay ile ilgili iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir" dedi.

Zonguldak'tan acı haber geldi

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. İlk önce bir işçiden ses alındı ve çalışmalar oraya yönlendirildi. İşçi yoğun çabalar sonucurda kurtarıldı. Ancak kurtarma ekipleri 2 işçinin cansız bedenine ulaştı.