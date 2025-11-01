Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği ne zaman, hangi tarihte takılacak?

Kış lastiği ne zaman takılacak? sorusu, kış mevsimine girmeden önce sürücülerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Özellikle şehirlerarası yolculuk yapan ticari araçlar için hayati öneme sahip olan zorunlu kış lastiği uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yenilendi. Bakan Abdülkadir Uraloğlu'nun açıkladığı bu değişiklikle, zorunluluk süresi bir ay uzatılarak 5 aya çıkarıldı. Mevsimsel koşullara daha uygun hale getirilen yeni tarihlerle birlikte, ticari araç malikleri ve sürücüler "Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabını arıyor. Yeni uygulama tarihlerini, kapsadığı araç türlerini ve zorunluluğun süresini bu haberimizde bulabilirsiniz.

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”nin 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, “Zorunlu kış lastiği uygulama tarihlerini değiştirdik. 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım–15 Nisan tarihleri olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık.” ifadelerini kullandı.

Kış lastiği takmamamın cezası ne kadar?

Bakan Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının Valiliklerce belirlendiğini kaydederek "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.” şeklinde konuştu.