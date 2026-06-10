Zülfü Livaneli: Butlanla gelen CHP Genel Merkezi'nin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur
CHP’de “mutlak butlan” kararıyla başlayan tartışmalar sürerken süreç sanat dünyasına da yansıdı. Edip Akbayram’ın ailesi, Onur Akın ve Suavi’nin ardından Zülfü Livaneli de Kemal Kılıçdaroğlu’nun eserlerini kullanmasına izin vermeyeceğini açıkladı.
CHP’de “mutlak butlan” kararıyla başlayan tartışmalar sürerken, süreç sanat dünyasına da yansıdı.
Onur Akın, Suavi ve merhum sanatçı Edip Akbayram’ın ailesinden sonra Zülfü Livaneli de mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığı görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun şarkılarını kullanmasını yasakladığını açıkladı.
Besteleri CHP’nin mitinglerinde ve Özgür Özel yönetimi tarafından sık sık kullanılan Zülfü Livaneli, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezinin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur."
Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezinin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur.— Ömer Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) June 10, 2026