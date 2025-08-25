  1. Ekonomim
Sanatçı Zülfü Livaneli, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Zülfü Livaneli, Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu paylaştı
Sanatçı Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun kendisine gönderdiği mektubu paylaştı.

İmamoğlu’nun mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Zülfü Livaneli, değerli dostum ve abim, seni sevgi, saygı ve hasretle kucaklıyorum. Yazılarını okuyorum dünyanın yaşadığı kaosların, savaşların, katliamların ve bu iletişim çağında canlı canlı izleyerek çocuk ölümlermin büyük bir endişeye, umutsuzluğa sebep olduğu bir gerçektir.

Türkiye olarak ülkemiz ise büyük bir çoklu güçsüzlükler içerisinde yaşadığı çoklu vasatlıkların gölgesinde sorunlarını, gelecek kaygılarını zirveye taşımaktadır. Bu evrede sanal güce sahip olan bir avuç insana karşı kazanılacak zafer, milletin birlik ve beraberliği ile demokrasi zaferidir.

Asla vazgeçmeden kararlılık ve azimle milletimizi uyandırarak zaman kaybetmeden güçlü bir zihinsel, eylemsel ve demokratik meşru zeminde direnişi büyütmekle kazanacağımız Türkiye'nin barış içinde, güçlü geleceği yakındır."

